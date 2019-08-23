В Казани выпустили транспортную карту с символикой WorldSkills

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Казани выпустили транспортную карту с символикой 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Об этом сообщает АО «Транспортная карта».

Отмечается, что всего выпустили 20 тысяч карт. «10 тысяч приобрела АНО „Дирекция спортивных и социальных проектов“», — говорится в сообщении. По карте в городском транспорте уже ездят аккредитованные лица и волонтеры чемпионата.

Еще 10 тысяч карт поступили в свободную продажу, их может купить каждый желающий.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани не придется предъявлять паспорт при пополнении транспортной карты, в отличие от ряда городов России.

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