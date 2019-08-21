Казанцам не придется пополнять транспортную карту по паспорту, в отличие от ряда городов РФ

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Казани не будут требовать предъявить паспорт при пополнении транспортной карты, в отличие от 60 городов России, где со 2 августа 2020 года вступят в силу поправки в закон о национальной платежной системе. Об этом сообщает пресс-служба АО «Транспортная карта».

Казанские транспортные карты нововведение не затронет. «При пополнении пассажиром транспортной карты осуществляется запись электронного проездного билета по действующим тарифам, для последующего предъявления и совершения поездки в салоне городского транспортного средства», — отметил генеральный директор АО «Транспортная карта» Денис Эйдлин.

Транспортная карта не является электронным средством платежа, а является электронным проездным билетом и используется исключительно для обработки данных учета проезда пассажиров в транспортных средствах в пределах выбранного тарифного плана в Казани. Следовательно, транспортная карта не подпадает под регулирование 161-ФЗ от 27.06.2011г. «О национальной платежной системе» дополнений и изменений к нему, пояснили в АО «Транспортная карта».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в России планируют запретить анонимное пополнение электронных кошельков.

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