В Казани покажут спектакль с декорациями в виде палатки, растянутой по всему зрительному залу

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани, на сцене ТЮЗа им. Г. Кариева, Национальный молодежный театр Башкортостана 18 сентября покажет спектакль «Радость нашего дома» с декорациями в виде палатки, растянутой по всему зрительному залу. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель молодежного театра Мусалим Кульбаев.

Постановка «Радость нашего дома» по мотивам двух повестей Мустая Карима расскажет историю славянской девочки Оксаны, которая во время Великой Отечественной войны попала в далёкое башкирское село.

«Там огромная палатка, которая идет через всю сцену и зрительный зал так, что зрители и артисты оказываются в большом шатре. Задача сценографа заключалась в том, чтобы вся деревня оказалась жителями одного дома», — сказал художественный руководитель Мусалим Кульбаев.

«Радость нашего дома» — самый сложный спектакль в плане декораций для молодежного театра, отметил режиссер.

Постановку представят в рамках гастролей Национального молодежного театра им. Карима, которые пройдут в Казани с 16 по 19 сентября. В ТЮЗе им. Г. Кариева также покажут спектакли «Волшебная мельница» по мотивам пьесы Мустая Карима, музыкальную комедию «Был бы денег мешок...» Мудариса Багаева, произведения «У ковчега в восемь» Ульриха Хуба и «Чиполлино» Джанни Родари, а в театре им Г. Камала — драму «Башкирская свадьба».

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