В Казани покажут спектакль, ставший руководством для свадебных организаторов в Башкортостане

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани, на сцене Татарского государственного академического театра им. Камала, Национальный молодежный театр им. Карима 16 сентября представит спектакль «Башкирская свадьба», который стал энциклопедией для организаторов свадеб в соседней республике. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель молодежного театра Мусалим Кульбаев.

Романтическая драма, поставленная по произведению Мухаметши Бурангулова, рассказывает историю чистой любви Юлдыбая и Гульзифы. В ходе постановки зрители смогут увидеть различные свадебные ритуалы и обычаи.

«В спектакле показан и соблюден весь свадебный обряд: как невесту одевают, выдают замуж, плач невесты. Сейчас пошло веяние возвращаться к истокам и делать традиционные свадьбы, и к нам часто приходят на спектакль организаторы бракосочетаний посмотреть, как это у нас на происходит — вплоть до костюмов», — отметила артистка драмы Аида Кульбаева.

«Декорации спектакля "Башкирская свадьба" очень насыщенные, и самое главное — там изумительно созданные костюмы», — сказал художественный руководитель Мусалим Кульбаев.

Детали костюмов персонажей воссозданы исторически достоверно и соответствуют традиционным. Например, монисто и головные уборы отличаются украшениями и монетами — различия указывают на социальный статус персонажа. Некоторые детали на костюмах сделаны с помощью 3D-принтера.

Гастроли башкирского театра пройдут в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан.



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