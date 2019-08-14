После первого суда у старейшего дома Кировского района Казани появился шанс на новую жизнь

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Старый дом Кировского района (Первого Мая, 16), принудительное выселение последних жильцов которого через суд инициировал собственник территории Порохового завода, «должен обрести новую жизнь». Об этом на своей странице в соцсети сообщила по итогам первого судебного заседания помощник Президента РТ Олеся Балтусова, присутствовавшая зале в качестве слушателя.

Постройка, напомним, является одним из старых домов района, построенных в 1808 году и входящих в границы исторического поселения города. Отселение последних жильцов грозит, по мнению Регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), членом которого является Балтусова, дальнейшим его уничтожением. Сейчас в доме проживают потомки бывшего директора Порохового завода (занимал должность в 1955 — 1967 годах), семья его сына Валерия Грязнова.

«Приступаем вместе с заводом и экспертами к совещаниям по ремонту дома и перспективе семьи Грязновых. Спасибо Комитету Окн (Комитет РТ по охране объектов культурного наследия — прим. Т-и) за вовремя изданный приказ, надеюсь на скорое выявление окн (объект культурного наследия — прим. Т-и)», — обрисовала Олеся Балтусова ближайшую перспективу объекта городской исторической среды.

Деревянный одноэтажный дом был построен для нужд предприятия два с лишним века назад по проекту Андреяна Захарова вместе с несколькими подобными типовыми казенными зданиями гражданского и военного назначения. Известно, что в таких проживали штаб- и обер-офицеры Порохового завода, а в годы Великой Отечественной войны и позже — директор и главный инженер предприятия.

«В настоящее время имеется серьезная угроза сноса этого уникального жилого дома в связи со строительными намерениями застройщиков ближайших земельных участков. Мы знаем из нашего большого охранного опыта: как только жителей вынуждают переехать, дома сносятся или горят. Допустить сноса нельзя», — до начала судебного процесса било тревогу ТРО ВООПИиК.

На заседании суда, которое состоялось сегодня, представитель Порохового завода как истец ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме. Однако суд не удовлетворил это ходатайство. Зато поддержал ходатайства ответчика о привлечении в качестве третьего лица к процессу ТРО ВООПИиК и об истребовании дополнительных документов от истца по дому. Следующее судебное заседание состоится 12 сентября.

«Надеемся, что на ближайших совещаниях с представителями Порохового завода мы договоримся о дальнейших шагах по сохранению и реконструкции дома», — сказано в посте по итогам судебного заседания на странице ТРО ВООПИиК.

К первому судебному слушанию Комитет РТ по охране объектов культурного наследия издал приказ (от 5 августа 2019 года) о включении принудительно расселяемого дома в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Теперь у экспертов будет 90 дней, чтобы решить, действительно ли он обладает этими признаками или все-таки нет.

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