В пестречинском селе Татарское Ходяшево появилась новая спортплощадка

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В селе Татарское Ходяшево Пестречинского района Татарстана торжественно открыли новую универсальную спортивную площадку. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Среди участников церемонии были уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, заместитель министра спорта республики Алмаз Мингулов, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов и другие официальные лица.

«Очень важно, чтоб спорт развивался в этом селе и вместе с ним креп спортивный дух, объединяющий в настоящее братство всех односельчан», – заметил, в частности, Ильхам Кашапов.

Сария Сабурская в свою очередь напомнила о спортивных успехах Татарстана и отметила роль, которую играет в них поддержанная в свое время Президентом РТ Рустамом Миннихановым инициатива по созданию новых спортивных объектов.

Замглавы же Минспорта РТ Алмаз Мингулов напомнил, что по итогам 2019 года количество возведенных в районах республики универсальных спортивных площадок превысит 990 объектов.

После перерезания красной ленты состоялся товарищеский футбольный матч между юношескими командами Пестрецов и Татарского Ходяшева.

Спортплощадка с искусственным покрытием предназначена прежде всего для игры в мини-футбол. Она оснащена фонарями для занятий физкультурой и спортом в темное время суток. «Объект стал уже 13-й площадкой в районе, которая построена по республиканской программе», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весной этого года в селе Татарское Ходяшево Пестречинского района открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт.

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