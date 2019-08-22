В Казани началась церемония открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). На стадионе «Казань Арена» началась церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

Шоу называется «Пульс» и состоит из четырех частей, символизирующих становление человека труда: «Познание», «Эксперимент», «Совершенствование» и «Создание». Почетными гостями церемонии стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли.

В открытии чемпионата примут участие более 300 танцоров, робот София, певицы Елка и Ян Гэ, группа Terr Maitz, проект «Дана Соколова», Александр Панайотов, Jukebox и казанский оркестр La Primavera.

Посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия можно на телеканале «Россия-24». Текстовая трансляция доступна по ссылке.

Мировой чемпионат закончится 27 августа. В нем принимают участие более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран мира. Состязания пройдут по 56 компетенциям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.