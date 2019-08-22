WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

22 августа 2019, 17:29

Общество

Текстовая трансляция церемонии открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills

Общество

Текстовая трансляция церемонии открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills

В мероприятии примут участие Рустам Минниханов, Дмитрий Медведев, конкурсанты из разных стран, более 300 танцоров и известные музыканты.

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). ИА «Татар-информ» организует текстовую трансляцию церемонии открытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. 

На церемонии открытия выступят более 300 танцоров, робот София, певицы Ёлка и Ян Гэ, группа Terr Maitz, проект «Дана Соколова», Александр Панайотов, Jukebox и казанский оркестр «La Primavera». Шоу называется «Пульс» и состоит из 4 частей, символизирующих становление человека труда: «Познание», «Эксперимент», «Совершенствование» и «Создание». Почетными гостями церемонии станут Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава российского Правительства Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли.

Чемпионат проходит в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимают участие конкурсанты из 63 стран мира.

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