«Мы приехали за “золотом“»: сборная России по WorldSkills готова к победе на мировом первенстве

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сборная России по профессиональному мастерству WorldSkills, в состав которой входят и представители Татарстана, планирует взять золотые медали во всех компетенциях, в которых участвует. Об этом ребята рассказали перед началом мирового первенства в Казани.

«Ожидания от соревнований у меня очень большие, мы приехали сюда за “золотом“. К соревнованиям я готовился долго и усердно, можно сказать, не покладая рук. Чтобы поднять боевой дух, мы проводим командные собрания, разучиваем кричалки», – рассказал представитель Казани Оскар Арсланов.

Он добавил, что на спортсменов накладывает определенные обязательства тот факт, что состязания проходят именно в Казани. В результате на них ложится гораздо больше ответственности.

Станислав Джуманязов из Набережных Челнов, выступающий в компетенции «Инженерный дизайн CAT», отметил продолжительность подготовки к чемпионату: «На подготовку к чемпионату ушло большое количество времени, и сюда я приехал только за “золотом“. На 100% уверен, что золотая медаль будет моей».

На чемпионате по профессиональному мастерству также выступают и парные команды. Так, участвующие в компетенции «Ландшафтный дизайн» Станислав Козырев и Глеб Плохотнюк представляют Казань и Москву.

Ребята отметили важность командного духа и заметили, что понимают друг друга буквально с полуслова. При этом партнерами они стали всего за месяц до соревнований.

«Наша компетенция отличается от остальных тем, что в нее включено большинство других компетенций. Это работа по дереву, по камню, облицовка плитки, малярное дело, обработка металла. За четыре дня мы должны успеть сделать большой сад, двор у нас 4 на 7 метров. Изначально, это пустой короб, а в конце уже будет красивая картинка», – поделились Станислав и Глеб.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», участникам национальной сборной WorldSkills Russia в преддверии чемпионата пожелал максимальных успехов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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