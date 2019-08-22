Медведев сборной России на WorldSkills: «Будем за вас болеть»

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня напутствовал участников национальной сборной WorldSkills Russia, которые примут участие в мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В ходе встречи с членами сборной, состоявшейся в международном выставочном центре «Казань Экспо», который станет основной площадкой чемпионата, Дмитрий Медведев отметил успехи, достигнутые страной в рамках мирового движения WorldSkills: «<…> казалось, что мы делаем лишь какие-то первые шаги. Но результаты, которые были показаны вашими предшественниками, оказались абсолютно вдохновляющими. Оказывается, мы и можем, и умеем».

Глава Правительства России подчеркнул, что теперь результаты сборной зависят только от ее участников, и пожелал им «успеха, удачи, максимальной концентрации», а также преодоления волнения, которое может помешать достижению результата.

«Еще раз хочу всем вам пожелать больших успехов. Будем за вас болеть», – добавил Медведев. И выразил надежду, что по итогам чемпионата сборная и все ее участники станут победителями «в той или иной степени».

Кроме того, в МВЦ «Казань Экспо» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел рабочие места конкурсантов 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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