Тимур Нагуманов опубликовал приглашение на выборы в Госсовет РТ с поющим эчпочмаком

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Руководитель исполкома Альметьевского района, бывший бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов опубликовал на своей странице в соцсети Instagram музыкальное приглашение на выборы в Госсовет РТ. Главным героем видеоролика стал поющий эчпочмак в тюбетейке.

Исполняя песню под гитару, эчпочмак называет себя «идеальным кандидатом».

«Дибли-дибли-ди, дибли-дибли-ди, восьмого сентября на выборы иди», — призывает в конце ролика треугольник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 200 тыс. избирателей проголосуют через электронные устройства на выборах в Госсовет РТ.

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