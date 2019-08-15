Татар-информ

15 августа 2019, 10:06

Политика

Более 200 тыс. избирателей проголосуют через электронные устройства на выборах в Госсовет РТ

Политика

Более 200 тыс. избирателей проголосуют через электронные устройства на выборах в Госсовет РТ

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Выборы депутатов парламента Татарстана пройдут 8 сентября в Единый день голосования.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). На выборах депутатов Госсовета Татарстана 196 самых крупных избирательных участков оснастят техническими средствами голосования – комплексами для электронного голосования и комплексами обработки избирательных бюллетеней. Это позволит сделать процесс голосования более оперативным, прозрачным, а также исключить ошибки в подсчете голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Использование технических средств голосования – это действенная, технологичная мера защиты голосов татарстанцев. Для этого приняты все меры – помимо применения КОИБов и КЭГов, протоколы комиссий об итогах голосования защищены QR-кодами, которые позволяют исключить ошибки при подведении итогов голосования», – сказал Шагиахметов.

Он напомнил, что за процессом голосования на каждом из избирательных участков будут следить до 25 наблюдателей, задача которых – следить за корректностью и законностью проведения голосования и подсчета голосов.

На 154 участках в республике будут установлены комплексы для электронного голосования (КЭГ). На 10 участках с максимальной численностью избирателей в Высокогорском, Аксубаевском, Лениногорском, Нурлатском и Чистопольском районах будут использованы КЭГ в максимальной комплектации – с 9 устройствами для сенсорного голосования.

При использовании КЭГ голосование осуществляется непосредственно через само устройство, без использования бумажных бюллетеней. Выбор можно сделать прямо на сенсорном экране, он будет зафиксирован на контрольной ленте. С помощью КЭГ подсчет голосов избирателей ведется автоматически. Для голосования через КЭГ требуется специальная карта со штрих-кодом, которая активируется в присутствии избирателя. Она действительна только на одном участке и позволяет проголосовать только один раз. В общей сложности воспользоваться технологией сенсорного голосования смогут более 203,5 тыс. избирателей Татарстана.

Еще на 42 участках в 8 районах республики будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Устройство представляет собой стационарный ящик, снабженный электронной системой и сканером, который сразу считывает информацию с опущенного бюллетеня и ведет автоматический подсчет голосов. КОИБ автоматически отбракует незаполненный бюллетень, бюллетень более чем с одной отметкой, или бюллетень, выданный на другом избирательном участке. Устройство принимает только один бюллетень за раз — комплекс оборудован детектором двойного листа, при проведении в КОИБ более одного бюллетеня устройство отклонит попытку.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан пройдут 8 сентября. Голосование пройдет на 2,8 тыс. участках.

Замещению в парламенте республики подлежат 100 депутатских мандатов: 50 по партийным спискам, 50 – под одномандатным избирательным округам.

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