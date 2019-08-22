На фестивале «Крутушка» выступят музыкант из Индии, квартет из Франции и певица из Венгрии

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На XI Международный этнический фестиваль «Крутушка», который состоится с 23 по 25 августа на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик», приедет музыкальный квартет из Франции, певица из Венгрии и музыкант из Индии.

«Приедет квартет из Франции “Guillaume Barraud”, они играют современный европейский джаз в сочетании с индийской музыкой. В России они выступят впервые», — сказала координатор фестиваля Дина Башкирова.

Также на фестивале выступит венгерская певица Nóri Kovács, песни которой звучат в имиджевом ролике Венгрии, и музыкант из Индии Salil Bhatt — изобретатель музыкального инструмента «сатвик вина».

К тому же, гостям «Крутушки» представит сочетание горлового пения с роком и поп-музыкой группа из Тувы под названием «Khoomei beat».

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