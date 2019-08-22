«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб в своем аккаунте в Twitter’e продал картонную фигуру Сутормина дороже самого футболиста. «Картонный Сутормин» ушел за 85 тыс. рублей, что дороже оригинала на 35 тыс.

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!», — говорится в заявлении представителей клуба.

Алексей Сутормин играл в «Рубине» в течение десяти дней, после чего перешел в Санкт-Петербургский «Зенит». По сообщениям различных СМИ, стоимость трансфера Сутормина в казанский и питерский клубы составляла 50 тыс. рублей.

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