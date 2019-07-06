Сутормин перешел в «Зенит» через неделю после подписания контракта с «Рубином»

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Полузащитник Алексей Сутормин, который 29 июня подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин», перейдет в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат».

О переходе 25-летнего Сутормина в «Рубин» было объявлено официально, но впоследствии эта информация была удалена с сайта казанской команды. Оказалось, что «Оренбург», где ранее выступал футболист, договорился о его трансфере в команду из Санкт-Петербурга.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в разговоре с журналистами спортсмен признался, что рад играть в «Рубине». «Я оказался там, где был нужнее», — сказал тогда Сутормин.

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