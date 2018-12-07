Татар-информ

21 августа 2019, 22:50

Культура

Природа и следы перемен: в Казани откроется фотовыставка «Новый пейзаж»

Рекомендуем

Культура

Природа и следы перемен: в Казани откроется фотовыставка «Новый пейзаж»

Фото: Рамиль Гали/архив

Собрание работ фотографов, осмысляющих новую российскую повседневность, будет представлено в Галерее современного искусства.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Галерее современного искусства ГМИИ РТ в пятницу, 23 августа, откроются сразу два выставочных проекта. Одним из них станет выставка «Новый пейзаж» – собрание работ фотографов, осмысляющих новую российскую повседневность, сообщает пресс-служба музея.

Ранее проект экспонировался в Арт-галерее екатеринбургского Ельцин Центра. Составившие его снимки «свидетельствуют о трансформациях пейзажа и культуры, беспрецедентных по интенсивности и масштабу». Их авторы фиксируют повлиявшие на отечественные ландшафты масштабные изменения последних десятилетий.

Авторы фотографий – Александр Гронский, Валерий Нистратов, Сергей Новиков, Лиза Фактор, Максим Шер, Анастасия Цайдер и Петр Антонов, причем Цайдер и Антонов выступают и как кураторы. «Представленные на выставке авторы широко выставлялись в России и за рубежом, среди них – лауреаты таких премий в области фотографии и современного искусства, как World Press Photo, Foam Paul Huf Award, премия “Инновация“», – отмечается в сообщении пресс-службы музея.

Фактор обращается к частично освоенному, но покинутому вновь пространству Сибири, Гронский изучает отдаленные регионы России, где плотность населения зачастую меньше одного человека на квадратный километр, а Нистратов регистрирует примеры вторжения новой экономической системы в природу на границах Москвы. Шер и Антонов исследуют возникновение новой повседневности на примере городской среды, Новиков превращает пейзажи в декорации для любительских футбольных матчей, а Цайдер обращает внимание на то, как природа осваивает места, изначально не предназначенные для нее.

Александр Гронский. Меньше единицы, 2006

К выставке приурочена публичная программа, посвященная вопросам изучения среды обитания, повседневности, современной фотографии и искусства. Вернисаж начнется в 18 часов. В церемонии открытия примут участие арт-директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских, кураторы проекта Анастасия Цайдер и Петр Антонов.

Экспозиция будет работать вплоть до 22 сентября текущего года. Вторым проектом, который откроется в казанской Галерее современного искусства 23 августа, станет выставка российско-швейцарского художника Алекса Долля «Лихтенштейн. Цветы», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Посвященная Лихтенштейну выставка российско-швейцарского художника откроется в Казани
Новости дня
23:40
Концерт с участием певицы Светы, парад трудящихся и салют: в Нижнекамске отметят День города

Торжества пройдут 30 августа.

23:22
Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

За неделю число безработных в четырех моногородах республики сократилось до 1702 человек.

23:08
Из-за WorldSkills в Казани усилят работу общественного транспорта

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить более интенсивно.

22:50
Природа и следы перемен: в Казани откроется фотовыставка «Новый пейзаж»

Собрание работ фотографов, осмысляющих новую российскую повседневность, будет представлено в Галерее современного искусства.

22:28
Гидрометцентр РФ пообещал бабье лето европейской части страны
22:16
Посвященная Лихтенштейну выставка российско-швейцарского художника откроется в Казани

Экспозиция работ Алекса Долля заработает в Галерее современного искусства.

22:00
Ремесленники из разных городов России съедутся в Автоград на фестиваль «Город мастеров 2019»

В оргкомитет поступили около 150 заявок из Казани, Екатеринбурга, Ижевска, Тольятти, Чебоксар и других городов страны.

21:48
Минэкологии РТ приглашает татарстанцев к участию в акции #ВместеЯрче

В 2018 году мероприятие поддержали представители 76 регионов страны.

21:36
На полях WorldSkills Kazan министры более чем 40 стран обсудят проблемы профобразования

Саммит министров состоится 23 и 24 августа в закрытом формате.

21:20
На проспекте Химиков в Нижнекамске после капремонта появится более 300 дорожных знаков

На капитальный ремонт проспекта Химиков по национальному проекту выделено более 245 млн рублей.

21:02
Школьники из Татарстана вошли в сборную России для участия во Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии

Помимо татарстанской команды Россию на олимпиаде представят учащиеся из восьми городов страны.

20:52
Юных татарстанцев приглашают принять участие в литературной премии «Глаголица»

Отправить произведение собственного сочинения можно до 5 сентября включительно.

20:38
«Я хотела дарить людям радость с помощью десерта»: Нина Тарасова встретилась в Казани с самозанятыми

Казанские кондитеры-участники мероприятия принесли эксперту на пробу свои изделия — торты и пирожные.

20:20
В день памяти Мусы Джалиля в Нацмузее откроется посвященная поэту-герою и его соратникам выставка

25 августа 1944 года 11 организаторов подпольной группы сопротивления фашизму обезглавили в тюрьме Плётцензее.

20:06
Казанские артисты представят интерактивную постановку об улицах города во время ВОВ

Декорации для спектакля подготовили воспитанники интерната № 4 для детей с ДЦП.

19:52
Элвин Грей получил благодарность от татар Москвы

Полпред РТ в России пригласил певца принять участие в Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

19:38
Еще в двух татарстанских музеях появятся мультимедиагиды

Кроме Нацмузея РТ цифровые технологии также внедрят в Музее изобразительного искусства и Музее исламской культуры.

19:18
Синоптики предупредили о тумане в Казани и в некоторых районах РТ

22 августа ожидается переменная облачность и слабый ветер.

19:08
Опубликован график отключения горячей воды в Казани на сентябрь 2019 года

Временные неудобства связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

18:52
Активисты «Единой России» осмотрели объекты, реализуемые в Чистопольском районе в рамках нацпроектов

Партийцы посетили Кубасский сельский дом культуры, Каргалинскую гимназию и выслушали мнения жителей района о ходе работ.

18:40
В первой «Мобильной поликлинике» начался осмотр жителей Буинского района

В течение двух недель специалисты будут принимать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в Буинской ЦРБ.

18:26
Голы и в большинстве, и в меньшинстве: «Ак Барс» продолжает победное шествие по «Кубку ЛЖД»

Встреча против «Автомобилиста» завершилась со счетом 5:2.

18:08
В Татарстане по нацпроекту создадут мобильные технопарки «Кванториум»

Мобильные технопарки будут предназначены для детей, проживающих в небольших населенных пунктах республики.

17:52
«Татнефть» защитит свои предприятия интеллектуальными системами видеонаблюдения

Системы безопасности нового поколения будут созданы для нефтяной компании разработчиками из Ярославля.

17:42
Нурбек Батулла написал заявление об уходе из Кариевского театра

Известный хореограф будет работать над спектаклем «Щелкунчик» в Мензелинском театре.

События