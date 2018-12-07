Природа и следы перемен: в Казани откроется фотовыставка «Новый пейзаж»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Галерее современного искусства ГМИИ РТ в пятницу, 23 августа, откроются сразу два выставочных проекта. Одним из них станет выставка «Новый пейзаж» – собрание работ фотографов, осмысляющих новую российскую повседневность, сообщает пресс-служба музея.

Ранее проект экспонировался в Арт-галерее екатеринбургского Ельцин Центра. Составившие его снимки «свидетельствуют о трансформациях пейзажа и культуры, беспрецедентных по интенсивности и масштабу». Их авторы фиксируют повлиявшие на отечественные ландшафты масштабные изменения последних десятилетий.

Авторы фотографий – Александр Гронский, Валерий Нистратов, Сергей Новиков, Лиза Фактор, Максим Шер, Анастасия Цайдер и Петр Антонов, причем Цайдер и Антонов выступают и как кураторы. «Представленные на выставке авторы широко выставлялись в России и за рубежом, среди них – лауреаты таких премий в области фотографии и современного искусства, как World Press Photo, Foam Paul Huf Award, премия “Инновация“», – отмечается в сообщении пресс-службы музея.

Фактор обращается к частично освоенному, но покинутому вновь пространству Сибири, Гронский изучает отдаленные регионы России, где плотность населения зачастую меньше одного человека на квадратный километр, а Нистратов регистрирует примеры вторжения новой экономической системы в природу на границах Москвы. Шер и Антонов исследуют возникновение новой повседневности на примере городской среды, Новиков превращает пейзажи в декорации для любительских футбольных матчей, а Цайдер обращает внимание на то, как природа осваивает места, изначально не предназначенные для нее.

К выставке приурочена публичная программа, посвященная вопросам изучения среды обитания, повседневности, современной фотографии и искусства. Вернисаж начнется в 18 часов. В церемонии открытия примут участие арт-директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских, кураторы проекта Анастасия Цайдер и Петр Антонов.

Экспозиция будет работать вплоть до 22 сентября текущего года. Вторым проектом, который откроется в казанской Галерее современного искусства 23 августа, станет выставка российско-швейцарского художника Алекса Долля «Лихтенштейн. Цветы», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.