Посвященная Лихтенштейну выставка российско-швейцарского художника откроется в Казани

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В Галерее современного искусства ГМИИ РТ в пятницу, 23 августа, откроются сразу два выставочных проекта. Первым из них окажется выставка российско-швейцарского художника Алекса Долля «Лихтенштейн. Цветы», сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция произведений родившегося в Оренбурге в 1990 году почетного академика Российской академии художеств организована в рамках визита лихтенштейнской культурной миссии в Татарстан. Вернисаж начнется в 16 часов.

В сообщении пресс-службы музея отмечается: «Цветы Алекса Долля плавно перетекают с красочных полотен в окружающий мир вещей и преображают привычные объекты. При этом автор сознательно идет на тиражирование цветочного образа».

Помимо живописных полотен, на выставке будут экспонироваться и расписанные художником арт-объекты. Кроме того, здесь можно будет увидеть видеоперформанс в виде балетного танца цветка с момента его появления и до увядания в исполнении артиста балета Берлина Александра Абдукаримова и дуэта Open Opera project – Марии Гридневой и Виталия Макаренко.

В церемонии открытия примет участие директор Национального музея Княжества Лихтенштейн Райнер Фолькоммер, который проведёт виртуальную экскурсию по возглавляемому им музею и презентацию каталога выставки «1719–2019 гг. 300 лет Княжества Лихтенштейн».

Выставка будет работать вплоть до 13 сентября текущего года. Вторым проектом, который откроется в казанской Галерее современного искусства 23 августа, станет выставка «Новый пейзаж» – собрание работ современных российских фотографов, по-новому осмысляющих отечественные ландшафты.

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