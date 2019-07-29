(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В России планируют запретить анонимное пополнение онлайн-кошельков. Положить деньги на кошелек можно будет только через банковский счет, сообщает РИА Новости.

Речь идет о пополнении таких кошельков, как «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и др. Ранее клиенты таких кошельков могли пополнить свой счет через салон сотовой связи или терминалы.

26 июля 2019 года Совет Федерации внес поправки в закон о национальной платежной системе. «Поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, поскольку до сих пор электронные кошельки могли использоваться для финансирования наркоторговли или терроризма», — прокомментировал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон окончательно вступит в силу после подписания президентом РФ Владимиром Путиным и его официальной публикации.

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