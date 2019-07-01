Синоптики предупредили о тумане в Казани и в некоторых районах РТ

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В ночь с 21 на 22 августа и утром в некоторых районах Татарстана и в Казани прогнозируется туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Днем ожидается переменная облачность, слабый ветер. В ночное время температура воздуха будет составлять +11..+16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23..+28 градусов.

При тумане МЧС Татарстана рекомендует не покидать без острой необходимости населенные пункты. Нужно помнить, что туман представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения.

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