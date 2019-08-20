МЧС Татарстана предупреждает о мерах безопасности во время тумана

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня после 23 часов вечера и до восьми часов утра завтрашнего дня местами в Татарстане возможен туман.

При тумане МЧС Татарстана рекомендует не покидать без острой необходимости населенные пункты. Любителям активного отдыха рекомендуется иметь с собой исправные средства связи.

Нужно помнить, что туман представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений и перестроений. Пешеходам нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, не перебегать проезжую часть перед автомобилем.

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