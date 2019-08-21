Самую массовую экскурсию по Казани провели в рамках WorldSkills

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Вчера, 20 августа, 1 тыс. 985 участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 посетили обзорную экскурсию по Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Это абсолютный рекорд организации экскурсии по Казани для такого количества человек одновременно. За два дня, 18 и 20 августа, экскурсию посетили в общей сложности 3 951 человек», — отметил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, такой формат и объем проведены впервые, и это новая вершина для туристической отрасли республики.

Участников экскурсионной программы разделили на подгруппы по 40 человек, которые познакомились с городом и посетили главные достопримечательности — Казанский Кремль и Старо-Татарскую слободу.

Одновременно экскурсантов обслуживали в первый и второй день 51 экскурсовод на 51 автобусе.

Экскурсии провел официальный лицензиат чемпионата по экскурсионному обслуживанию — Туристско-информационный центр Казани

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Церемония открытия состоится завтра на стадионе «Казань Арена» и будет сопровождаться технологией дополненной реальности.

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