Жители Казани смогли проверить сахар в крови и узнать про скандинавскую ходьбу в «Школе здоровья»

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Накануне вечером во дворе дома №53/4 по улице Достоевского прошло второе мероприятие тематического цикла «Школа здоровья». В этот раз все желающие смогли пройти экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови, а также познакомиться с популярным направлением фитнеса – скандинавской ходьбой. Событие было организовано в рамках реализации научно-образовательного проекта «Информационная гигиена» кафедры общей гигиены КГМУ под эгидой национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Мероприятие планировали провести возле гимназии №96, но в последний момент планы поменялись, и нашу "школу" пришлось перенести в ближайший двор. Тем не менее, жители соседних домов с интересом отнеслись к нашей акции и даже приводили пройти экспресс-тест на сахар своих близких и друзей», – рассказал ИА «Татар-информ» аспирант Казанского медуниверситета Наиль Шарафутдинов.

Всего в цикле предусмотрены шесть мероприятий по разным тематикам. В этот раз горожанам предложили проверить уровень глюкозы в крови и пройти тренинг по популярной в настоящее время скандинавской ходьбе.

«Сегодня с помощью экспресс-теста на сахар у одной женщины обнаружили, что уровень глюкозы в ее крови почти в 2,5 раза выше нормы. Она очень удивилась, а врач настоятельно посоветовал ей пойти на консультацию к эндокринологу, ведь высокий "сахар" – первый признак возможного диабета», – уточнил Шарафутдинов.

Всего в тематическом занятии приняли участие порядка 80 человек. Люди пожилого возраста с интересом выслушали лекции по скандинавской ходьбе, а также получили буклеты с результатами проверки на глюкометре и рекомендациями врача.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани стартовали тематические бесплатные занятия «Школа здоровья».





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