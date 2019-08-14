Жители Казани проверили сердечно-сосудистую систему на «Школе здоровья»

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Казани во дворе дома № 1 по улице Дачная прошло первое мероприятие тематического цикла «Школа здоровья», на котором все желающие смогли проверить состояние своей сердечно-сосудистой системы. Событие было организовано в рамках реализации научно-образовательного проекта «Информационная гигиена» кафедры общей гигиены КГМУ под эгидой национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Все желающие могли сегодня измерить рост, вес, артериальное давление, уровень глюкозы в крови, емкость легких, а также пройти ЭКГ», – рассказал агентству аспирант Казанского медуниверситета Наиль Шарафутдинов.

Место для «Школы здоровья» было выбрано не случайно – несколько лет назад подобное мероприятие уже проводилось в этом дворе и нашло отклик как у представителей управляющей компании, так и у жителей района. Вот и на этот раз пройти диагностику пришли более 100 человек, среди которых были и маленькие дети, и уже пожилые люди.

«Сегодня благодаря проведенным обследованиям (в частности, ЭКГ) удалось установить пожилую женщину, которая недавно перенесла инфаркт, но не знала об этом. Врач-кардиолог выписал ей рекомендации и настоятельно посоветовал обратиться к врачу по месту жительства. Сказать, что женщина была очень удивлена диагнозу – значит, ничего не сказать!» – поделился Шарафутдинов.

По итогам обследований каждый обратившийся получает буклет, в котором указаны его рост, вес, давление, уровень сахара в крови и результаты ЭКГ с рекомендациями врача.

Всего до 10 сентября включительно в разных районах Казани пройдут пять циклов тематических занятий, на которых горожанам и гостям столицы расскажут о необходимости физической активности, вакцино- и сердечно-сосудистой профилактике. Кроме того, все желающие смогут пройти обследование.

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