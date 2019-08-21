В Минздраве РФ рассказали о методах борьбы со стрессом

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). Эксперты Министерства здравоохранения России подготовили рекомендации по борьбе со стрессом, сообщает РИА Новости.

Специалисты обратили внимание на такие способы преодоления стресса, как «занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе». Обязателен регулярный сон, желательно чередование периодов интенсивной работы и полноценного отдыха.

Снятию эмоционального напряжения также способствует физическая нагрузка, особенно связанная с водой, тогда как употребление алкоголя и табака нежелательно из-за вреда здоровью, заметили медики.

Кроме того, помочь в борьбе со стрессом может и правильное питание. Еда на ходу нежелательно, прием пищи должен совпадать со временем отдыха. А некоторые продукты, например, горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, сами по себе способны повысить настроение, добавили врачи.

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней», – добавили эксперты.

Стресс способствует развитию ряда опасных заболеваний, в том числе – гипертонии, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы и язвенной болезни, напомнили в Минздраве.

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