Татар-информ

20 августа 2019, 23:16

Здоровье и средаНаука и образование

Психологи КФУ рассказали, как справиться с «синдромом 1 сентября»

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Здоровье и средаНаука и образование

Психологи КФУ рассказали, как справиться с «синдромом 1 сентября»

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Период адаптации ребенка к школе может длиться от двух недель до полугода.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Психологи КФУ посоветовали, как родителям и школьникам снизить эмоциональное напряжение перед началом нового учебного года или свести к минимуму «синдром 1 сентября». Специалисты заверили, что стресс перед началом учебного года испытывают не только дети, но и взрослые, сообщает Минобрнауки РТ.

Чтобы помочь первоклассникам, педагог может провести знакомство с правилами школьной жизни, экскурсии, но и родители не должны оставаться в стороне, отметила доцент кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования КФУ Алла Твардовская.

«Дома обязательно нужно контролировать время активности ребенка. К тому же из-за переживаний по поводу конфликтов с одноклассниками, страха из-за неумения высказать свою мысль у ребенка могут возникнуть проблемы на физиологическом уровне: тошнота, рвота, головокружения. К этому надо отнестись домашним тоже очень внимательно», – подчеркнула она.

Психолог также рекомендовала не спешить записывать ребенка в кружки и секции. «Учеба в первом классе – разряженный учебный процесс, только со второго класса начинают задавать домашние задания, ставить оценки. Но все же лучше не торопиться с дополнительными видами образования – записаться на них можно с февраля или марта, когда ребенок полностью адаптируется к школе», – заметила Твардовская.

Доцент кафедры дошкольного и начального образования Института психологии и образования КФУ Сеимбика Бичурина посоветовала родителям в первые недели обучения первоклассника в школе помочь ему поверить в свои силы и возможности. «Проявляйте интерес к школе, классу, в котором учится ребенок. Не критикуйте своего малыша, даже если он плохо пишет, медленно считает, неаккуратен. Поощряйте ребенка не только за учебные успехи. Никогда ни с кем не сравнивайте ребенка – это приведет либо к повышенной гордости, либо к зависти и падению самооценки. Сравнивать можно только новые успехи вашего ребенка с его прежними достижениями», – отметила она.

Период адаптации ученика к школе может длиться от 2-3 недель до полугода. Это зависит от индивидуальных особенностей ребенка, характера взаимоотношений с окружающими, типа учебного заведения (уровня сложности образовательной программы) и степени подготовленности к школьной жизни. 

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