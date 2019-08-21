Ввести в России программу «Первосентябрьский капитал» предложили в Госдуме

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В России предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал». С соответствующей инициативой к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов, передает RT.

Парламентарий обратил внимание на то, что даже минимальный набор необходимых школьнику канцтоваров, одежды, обуви и других принадлежностей обходится родителям достаточно дорого. В результате семьи вынуждены увеличивать траты на подготовку к школе в ущерб иным расходам.

Чернышов заявил, что в 2018 году средняя стоимость набора необходимых школьнику товаров достигла 11,4 тыс. рублей. «Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», – подчеркнул он в связи с этим.

Для решения этой проблемы депутат и предложил начать реализовывать программу «Первосентябрьский капитал». Идея предполагает выделение родителям дополнительных средств на сбор ребенка в школу. Впрочем, конкретную сумму финансовой поддержки Чернышов уточнять не стал.

Кроме того, зампред Комитета ГД по образованию и науке выступил за ограничение так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные траты должно взять на себя государство, убежден он.

В Татарстане с 2007 года реализуется благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам. Так, в этом году в Казани благотворительную помощь получат 2 тыс. учеников, в том числе более 1,5 тыс. первоклассников, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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