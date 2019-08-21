Татар-информ

21 августа 2019, 06:50

ОбществоНаука и образование

Ввести в России программу «Первосентябрьский капитал» предложили в Госдуме

Рекомендуем

ОбществоНаука и образование

Ввести в России программу «Первосентябрьский капитал» предложили в Госдуме

Инициатива предполагает выделение родителям дополнительных средств на сбор ребенка в школу.

(Казань, 21 августа, «Татар-информ»). В России предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал». С соответствующей инициативой к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов, передает RT.

Парламентарий обратил внимание на то, что даже минимальный набор необходимых школьнику канцтоваров, одежды, обуви и других принадлежностей обходится родителям достаточно дорого. В результате семьи вынуждены увеличивать траты на подготовку к школе в ущерб иным расходам.

Чернышов заявил, что в 2018 году средняя стоимость набора необходимых школьнику товаров достигла 11,4 тыс. рублей. «Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», – подчеркнул он в связи с этим.

Для решения этой проблемы депутат и предложил начать реализовывать программу «Первосентябрьский капитал». Идея предполагает выделение родителям дополнительных средств на сбор ребенка в школу. Впрочем, конкретную сумму финансовой поддержки Чернышов уточнять не стал.

Кроме того, зампред Комитета ГД по образованию и науке выступил за ограничение так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные траты должно взять на себя государство, убежден он.

В Татарстане с 2007 года реализуется благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам. Так, в этом году в Казани благотворительную помощь получат 2 тыс. учеников, в том числе более 1,5 тыс. первоклассников, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Чистопольская за 95,5 млн рублей
Новости дня
06:50
Ввести в России программу «Первосентябрьский капитал» предложили в Госдуме
06:32
Гидрометцентр России спрогнозировал теплую погоду в сентябре
06:16
Ретрочетверги в парке «Крылья Советов» продолжатся фильмом Тодоровского «Интердевочка»

Сеанс начнется в 8 часов вечера.

05:23
Победитель конкурса народного караоке выступит на главной сцене празднования Дня города в Казани

Финал пройдет сегодня в сквере им. Васильченко.

04:26
Елабужские аграрии сетуют на повышенную влажность зерновых культур

Средняя урожайность зерновых в Елабужском районе составляет 24,9 ц/га.

03:33
Первая в истории Набережных Челнов велоночь собрала 160 участников

Самому юному участнику пробега было полтора года, самой возрастной велогонщице — чуть более 60 лет.

02:05
Ликвидация радиоактивного загрязнения Чистопольского часового завода обойдется в 32,5 млн рублей

ФГУП «РосРАО» до конца года завершит работы по извлечению радиоактивных отходов из непроектных хранилищ Чистопольского часового завода.

01:31
Татары Москвы сыграли в «Татар мафию» и собрали средства для Дома малютки в Калуге

Для участников игры организаторы подготовили разговорник.

00:31
В этом году многодетным семьям Елабуги выделят 230 участков

В нижней части города ведется формирование еще одного массива на 500 участков.

20.08 23:52
В пяти районах Казани частично отключат электричество

Причины отключения — плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

20.08 23:36
В Нижнекамске по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Чистопольская за 95,5 млн рублей

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамская агломерация в этом году направит 480 млн рублей.

20.08 23:16
Психологи КФУ рассказали, как справиться с «синдромом 1 сентября»

Период адаптации ребенка к школе может длиться от двух недель до полугода.

20.08 23:14
В репертуаре казанского театра кукол может появиться спектакль о голоде в Поволжье

Главный режиссер театра «Экият» Ильгиз Зайниев подтвердил существование идеи постановки по повести Галимжана Ибрагимова «Адэмнэр».

20.08 22:48
В музее Горького и Шаляпина представят музыкальные инструменты народов Татарстана

Выставка приурочена к культурной программе WorldSkills Kazan 2019.

20.08 22:38
Статуи Тукая и Толстого установили в здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ

Скульптурный ансамбль символизирует любовь к родному языку.

20.08 22:24
В исполкоме Набережных Челнов ответили родителям на вопрос о пятидневке

Введение пятидневного режима обучения может лишить учащихся возможности посещать кружки и секции после школы.

20.08 22:03
Недосып оказался чреват смертельно опасными последствиями
20.08 21:56
На 92-м году жизни скончался профессор КФУ Андрей Роот

Андрей Александрович – один из основоположников журналистского образования в Поволжье и признанный исследователь творчества Герцена и Огарёва.

20.08 21:46
Алексеевский район Татарстана признан самым беговым муниципалитетом республики

По итогам конкурса район получил право на строительство мини-футбольного поля.

20.08 21:24
Театральные постановки, джаз и стихи: в Казани отпразднуют день рождения Аксенова

Вечер по случаю 87-летия со дня рождения писателя пройдет в среду, 21 августа, в носящем его имя сквере.

20.08 21:18
Эдуард Шахов может быть назначен главным режиссером Мензелинского татарского драмтеатра

С 2009 по 2018 год творческим коллективом руководил Дамир Самерханов.

20.08 21:10
В Татарстане отремонтирован участок автодороги Набережные Челны – Водозабор протяженностью 2,7 км

Стоимость ремонтных работ по нацпроекту составила 28 млн рублей.

20.08 20:48
Татарстанцев приглашают принять участие в фестивале короткометражек «Золотой теленок»

Заявки на участие в кинофоруме, который состоится в Кирове, принимаются до 5 сентября.

20.08 20:34
В Набережных Челнах почти 39% ясельников смогут посещать детсады уже в этом году

Демографический скачок, который произошел в начале нулевых, поставил администрацию города перед необходимостью строить новые детсады и школы.

20.08 20:20
Сын Салавата Фатхетдинова стал победителем этапа серии кольцевых гонок среди юниоров

В следующем году спортсмен планирует выступить в гонке Туринг-лайт.

События