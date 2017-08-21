В Казани 2 тыс. школьников бесплатно получат портфели, школьную форму и канцтовары к 1 сентября

(Казань, 12 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В рамках акции «Помоги собраться в школу» 2 тыс. школьников Казани бесплатно получат портфели, школьную форму и канцтовары. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал начальник Управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов.

«Акция “Помоги собраться в школу“ направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам. В этом году благотворительную помощь получат 2 тыс. учеников, в том числе более 1,5 тыс. первоклассников. Акция стартовала 1 июня, в Международный день защиты детей», – отметил докладчик.

Спонсорами акции стали более 50 крупных предприятий города, десятки предпринимателей, депутаты Госсовета РТ и Казгордумы, а также общественные организации и волонтеры, добавил Хидиятов.

«Ребята получили не только портфели и школьную форму, но и подарочные сертификаты на приобретение канцтоваров», – объяснил заместитель начальника Управления образования Казани.

Второй этап акции стартовал 10 августа. В каждом районе города пройдут торжественные мероприятия, на которых детям будут вручены школьные портфели. К тому же в рамках акции учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также членами детских общественных организаций будут организованы праздничные мероприятия.

Впервые в этом году проект «Добрая Казань» совместно с пятью торговыми центрами города открыл пункты приема, куда жители и гости столицы РТ могут принести новые школьные принадлежности. Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года.

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