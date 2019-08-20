В репертуаре казанского театра кукол может появиться спектакль о голоде в Поволжье

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В репертуаре казанского театра кукол «Экият» может появиться спектакль по произведению татарского классика Галимжана Ибрагимова «Адэмнэр». Главный режиссер театра Ильгиз Зайниев подтвердил корреспонденту ИА «Татар-информ» наличие такой идеи, однако отметил, что говорить об этом пока рано.

«Я попробую подать на грант Союза театральных деятелей Татарстана. Если получится выиграть грант, то об этом можно будет говорить. Больше ничего не могу сказать», — прокомментировал Ильгиз Зайниев.

Ранее Ильгиз Зайниев, высказываясь о будущем театра перед своим назначением на должность главного режиссера, отмечал, что «Экият» для него в первую очередь — театр, затем — детский театр, только после — взрослый театр.

«Адэмнэр» — повесть татарского автора Галимжана Ибрагимова о голоде в Поволжье, написанный с применением натуралистических приемов. В советский период произведение оставалось без внимания.

Голод в Поволжье — одна из не затронутых татарской сценой тем. Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури поставил спектакль «Джут» по пьесе казахского драматурга Олжаса Жанайдарова, которая рассказывает об ужасах голода в казахских степях.

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