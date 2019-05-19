Ильгиз Зайниев займет должность главного режиссера театра кукол «Экият»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Драматург и режиссер Ильгиз Зайниев займет должность главного режиссера Татарского государственного театра кукол «Экият». Информацию о назначении подтвердил сам Зайниев.

«Было такое предложение. Я принял. С 6 июня начну работать. Весь год приходилось слышать разные версии — что меня поставят то в одно место, то в другое... Видимо, суждено быть здесь», — прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» режиссер.

Первым спектаклем, выпущенным Ильгизом Зайниевым в качестве главного режиссера театра, станет спектакль «Альфия». Он вошел в план театра еще в начале сезона, сейчас идет работа с куклами. «Как главный режиссер, возможно, я бы начал с другого спектакля, но так получается — в новом театральном сезоне выйдет “Альфия”. Это не детский спектакль. Для кого пела Альфия апа — для них», — отметил режиссер.

«Для меня “Экият” в первую очередь — театр, потом — детский театр, затем — взрослый театр. Одними вечерними спектаклями тоже не получится, вообще, должно быть движение. Надо додумать», — сказал он о дальнейших планах.

В данное время Ильгиз Зайниев является режиссёром Камаловского и Кариевского театров. На днях в татарском ТЮЗе имени Г. Кариева он выпустил спектакль по повести Аделя Кутуя «Неотосланные письма». Еще два спектакля были им поставлены в Набережночелнинском театре кукол. Один из них — спектакль «Сак-Сок» — стал номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».

Татарским государственным театром кукол «Экият» с 1977 года руководил заслуженный деятель искусств РФ — профессор Ильдус Зиннуров. Ему сейчас 72 года.

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