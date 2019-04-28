Исследователи рассказали о последствиях стресса на работе и недосыпа

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Стресс на работе и недосып оказались связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли медики, работа которых опубликована в журнале Европейского кардиологического общества European Journal of Preventive Cardiology, передает РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Ученые изучили данные за 18 лет 1959 трудоспособных людей в возрасте от 25 до 60 лет, страдавших от диабета или от повышенного давления.

В результате специалисты выяснили, что сам по себе стресс увеличил риск развития болезней сердца в 1,6 раза, а недостаток сна – в 1,8 раза. Дополнительные факторы еще более увеличили опасность: так, гипертензия вместе с плохим сном и нервным перенапряжением повысили риск в целых три раза.

Под стрессом исследователи понимали ситуации, когда работники должны были действовать и при этом не имели полномочий для принятия решений. Недосып же, по мнению одного из авторов исследования – профессора медицинского факультета Мюнхенского технического университета Карла-Хайнца Ладвига, напрямую связан с подобными случаями.

Кроме того, ученые дали несколько рекомендаций. Они посоветовали оставлять дела на пять-десять минут, заниматься спортом в свободное время, следить за своим весом и налаживать социальные связи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стал известен простой способ улучшить работу сердца.

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