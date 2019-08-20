Ликвидация пяти свалок и рекультивация на 3,2 млрд рублей: Татарстан заявился в «Чистую страну»

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан планирует со следующего года стать участником федерального проекта «Чистая страна». Республика подала заявку на реализацию 7 мероприятий на общую сумму более 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине региона министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Прорабатываются семь мероприятий на общую предварительную сумму более 3,2 млрд рублей. Это мероприятия по ликвидации пяти свалок — в селе Прости Нижнекамского района, в Тукаевском, Мензелинском, Новошешминском районах — и рекультивация Самосыровского полигона в Казани. Также планируется включение в проект двух объектов накопленного вреда. Это нарушенные нефтесодержащими загрязнениями земли в селе Шемордан Сабинского района и загрязненные земли промышленными отходами в селе Новый Кокшан Менделеевского района», — рассказал он.

В Минприроды России подана заявка на 2020 год на объект «Рекультивация нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями в селе Шемордан Сабинского района» на 94,3 млн рублей. По остальным мероприятиям проектно-сметная документация находится на стадии разработки. Из бюджета республики уже выделены средства на проведение проектно-изыскательных работ по трем заявленным объектам.

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