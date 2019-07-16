К 2024 году со дна водохранилищ в Татарстане поднимут 21 затонувшее судно

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 2024 году в Татарстане планируют поднять 21 затопленное судно, сейчас лежащее на дне в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. Об этом рассказал на брифинге в Кабмине республики министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«К 2023 году предполагается поднять семь затонувших судов, а к 2024-му – еще 14», – сообщил спикер.

При этом он добавил: «Технология поднятия пока точно не определена. Возможно, будет выбран для этих работ единый оператор. К 2021 году схема будет принята и окончательно определится вопрос финансирования».

Подъем затонувших судов проводится в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги. В текущем году Татарстан участвует в реализации трех федеральных проектов национального проекта «Экология» – помимо «Оздоровления Волги», это «Чистая вода» и «Сохранение лесов». Кроме того, ведется работа по участию еще в двух федеральных проектах начиная с 2020 года: «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».

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