В первый этап нацпроекта по переселению из аварийного жилья в Татарстане вошли 12 казанских домов

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в Татарстане. В первый этап республиканской программы вошли 12 казанских домов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине региона министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«В Татарстане подсчитано количество аварийного жилья на 1 октября 2017 года. В программу попадают более 670 помещений общей площадью 20 тыс. кв. метров, хотя на сегодняшний день аварийное жилье в республике составляет 34 тыс. кв. метров. На первых этапах программы, в 2019, 2020 и 2021 годах, будем отрабатывать Казань. В программу вошли 12 домов», – сказал он.

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в республике постановлением Кабинета Министров РТ в текущем году утверждена республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы.

Программа предусматривает переселение 1732 граждан из 86 аварийных многоквартирных домов. Она состоит из шести этапов, каждый из которых реализуется в течение двух лет. В первых трех этапах программы участвует Казань.

Реализация программы будет осуществляться посредством приобретения благоустроенных жилых помещений у застройщиков для передачи собственникам аварийных квартир по договорам мены и нанимателям аварийных квартир по договорам социального найма. При этом площадь нового жилья будет не меньше ранее занимаемой площади.





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