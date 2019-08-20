Ипотечное кредитование в РТ за первое полугодие сократилось из-за роста процентной ставки

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Динамика ипотечного кредитования за первое полугодие в Татарстане поползла вниз из-за повышения в текущем году процентной ставки. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Большая часть людей, приобретающих жилье в Татарстане, осуществляет это при помощи ипотечного кредитования. В прошлом году 54 тыс. 783 человека взяли ипотечные кредиты, рост – 26% к предшествующему году. Привлечено в общем объеме 95 млрд рублей средств, средняя процентная ставка составила 9,53%», – сказал он.

Согласно данным спикера, в этом году произошло некоторое снижение объемов ипотечного кредитования. За шесть месяцев оформлено только 20 тыс. 216 ипотечных кредитов, что на 19,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Средневзвешенная ставка в июне текущего года составила 10,26%, в том числе по кредитам на приобретение жилья на первичном рынке – 9,4%.

«Произошло повышение процентной ставки на 0,63%. В целом показатели национального проекта предусматривают ежегодное изменение по процентной ставке. К концу 2019 года средняя ставка должна быть 10,1%, а в 2020 году – 9,6%. К 2024 году средний уровень процентной ставки по ипотечным кредитам должен составить 7,9%», – напомнил Файзуллин.

По республиканской программе социальной ипотеки в 2019 году планируется построить 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метров. Согласно данным на середину августа, введены в эксплуатацию 73 дома на 2553 квартиры общей площадью 147,8 тыс. кв. метров.

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