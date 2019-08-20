Синоптики Татарстана предупредили о дождях и туманах

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Завтра, 21 августа, на территории Татарстана сохранится жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность, будет дуть умеренный северо-западный ветер. В дневные часы на востоке региона пройдут небольшие дожди.

Кроме того, «ночью и утром <…> местами по территории республики <…> и в Казани ожидается туман», отмечается в сообщении об ухудшении погодных условий, распространенном татарстанскими метеорологами.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +25, +27 градусов. Теплее всего будет на юге и северо-западе Татарстана, включая Казань.

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