Ирек Файзуллин: Лишь десять из 18 отобранных банков в РТ работают с застройщиками по новым правилам

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В связи с переходом отрасли жилищного строительства с 1 июля 2019 года на проектное финансирование Правительство Татарстана проводит работу по организации взаимодействия действующих в регионе застройщиков и уполномоченных банков. Однако на сегодняшний день лишь десять из 18 банков, прошедших отбор, реально работают с застройщиками. Об этом заявил сегодня журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Мы переходим на новую систему финансирования строительства жилья в республике. Примерно 432 тыс. кв. метров жилья в этом году введено по социальной ипотеке. Многоквартирное жилье вводится коммерческими застройщиками, которые привлекают средства дольщиков. Все новое строительство в этом году начинает осуществляться с привлечением банковского проектного финансирования через открытие специальных эскроу-счетов», – сказал он.

Файзуллин сообщил, что в республике работают 87 застройщиков, которыми ведется строительство 222 многоквартирных домов общей площадью 3,5 млн кв. метров, по которым заключен 18 тыс. 761 договор участия в долевом строительстве. Проекты жилищного строительства и застройщики разделены на две группы.

«К первой группе относятся предприятия, которые согласно постановлению Правительства РФ № 480 могут строить по старым правилам. Таких застройщиков 79, ими ведется строительство 173 объектов. Строительство всех новых объектов будет осуществляться путем банковского финансирования», – отметил он.

Во вторую группу включены 22 застройщика, которыми ведется строительство 49 объектов общей площадью 807,5 тыс. кв. метров. На сегодняшний день 19 из них получили проектное финансирование.

«В республике 18 банков получили право на проведение данного вида работ, но реально отрабатывают с застройщиками десять. Это текущая ситуация. Пока 19 застройщиков получили проектное финансирование и отчитываются перед банками, нашим министерством и муниципальными образованиями», – заметил глава Минстроя РТ.

При этом Ирек Файзуллин подчеркнул, что подобная система финансирования жилищного строительства защищает покупателей квартир от обмана со стороны застройщиков.

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