Кадры первого полета беспилотника-разведчика «Альтиус-У» опубликовало Минобороны РФ

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Видеозапись первого полета нового беспилотника «Альтиус-У» опубликовало Министерство обороны РФ.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», – говорится в комментарии к видео.

Беспилотный летательный аппарат может находиться в воздухе более суток и проводить разведку с помощью оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его масса почти достигает 6 тонн.

«Альтиус-У» стал результатом нескольких разработок и испытаний ряда прототипов. Над беспилотником «Альтиус-М» в течение нескольких лет трудились специалисты казанского ОКБ имени Симонова.

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