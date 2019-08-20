В Центральной России основной проблемой выпускников исламских вузов оказалось незнание татарского

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Плохо знающим татарский язык выпускникам исламских вузов не удается стать имамами мечетей. Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ заявил заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования, председатель Совета по исламскому образованию России, ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин.

«Проблема знания татарского языка является ключевой для выпускников исламских вузов в Центральной России. Потому что сегодня в России не знающий татарский язык имам никому не нужен даже за пределами Татарстана», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что в этом случае не помогает даже хорошее религиозное образование: несколько таких молодых священнослужителей не могут стать имамами уже продолжительное время.

В Российском исламском институте студентов мотивируют учить татарский язык, преподавая на нем риторику, а также давая читать вагаз или проповедь на татарском, заметил ректор РИИ.

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