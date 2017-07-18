Татар-информ

20 августа 2019, 13:48

Общество

Рафик Мухаметшин: Исламские учебные заведения России проверят на соответствие стандартам образования

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Общество

Рафик Мухаметшин: Исламские учебные заведения России проверят на соответствие стандартам образования

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Проведение проверки будет возложено на орган общественной аккредитации Совета по исламскому образованию.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Орган общественной аккредитации Совета по исламскому образованию России проведет мониторинг мусульманских учебных заведений страны на соответствие стандартам исламского образования. Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ рассказал заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования, председатель Совета по исламскому образованию России, ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин.

«Мы предложили членам Совета по исламскому образованию создать орган общественной аккредитации. С середины сентября проведем мониторинг исламских учебных заведений России и дальше будем строить планы о том, чего именно не хватает», – пояснил спикер.

При этом Рафик хазрат подчеркнул: «Теперь у совета появится орган по проверке мусульманских учебных заведений, с помощью которого можно будет представить себе уровень исламского образования».

Мониторинг исламских учебных заведений будет произведен в связи с произошедшим в июле обновлением стандартов. Был добавлен новый предмет – «Гражданская этнокультурная идентичность мусульман России». В медресе по нему предусмотрены 32 часа занятий, в вузах – по 72 часа, добавил ректор РИИ.

Стандарты для средних и высших мусульманских учебных заведений были разработаны в 2015 году в Татарстане. «Когда их составляли, то изучили опыт всех медресе. Какие именно предметы преподают, сколько часов обучаются. В течение года мы прошли путь стандартизации со всеми медресе», – объяснил Рафик Мухаметшин.

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