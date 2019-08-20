Из-за чемпионата WorldSkills в Казани изменят режим работы общественного транспорта

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). С 23 по 27 августа в столице Татарстана из-за проведения чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 окажется изменено время работы ряда автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

«Изменения вводятся для подвоза волонтеров чемпионата WorldSkills Kazan 2019 к железнодорожному вокзалу “Казань-1“ к 6.00 и посадки на электропоезд, следующий к международному выставочному центру “Казань Экспо“», – пояснили в Комитете по транспорту исполкома города.

Таким образом, автобусы, следующие по маршрутам №№ 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 35, 35а, 37, 47, 53, 56, 63, 68, 72, 74, 75 и 91, трамваи маршрутов №№ 1 и 5, а также троллейбус № 7 будут начинать курсировать в 4.30 утра. Завершать же свою работу они будут в 23.30.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в дни открытия и закрытия WorldSkills следующий мимо стадиона «Казань Арена» общественный транспорт будет ходить до 23.30, а метрополитен – и вовсе до полуночи.

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