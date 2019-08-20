Российский исламский институт обучит десять студентов-целевиков из Татарстана и Чечни

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В этом году Совет по исламскому образованию России запустит проект по целевому обучению студентов в Российском исламском институте. Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ рассказал заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования, председатель Совета по исламскому образованию России, ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин.

«Духовное управление выбирает и рекомендует некоторое количество учеников. С ними заключаются договоры. Это общероссийский проект, федеральный. Мы опробуем его в Татарстане и в Чечне. Человек десять в этом году попробуем набрать», – сообщил спикер.

Обучение студентов продлится три года. После завершения учебы они станут имамами мечетей в сельских населенных пунктах, так как в мусульманских храмах городов уже есть необходимые по штату священнослужители. При этом во время обучения целевикам будут выплачивать гранты, пояснил Рафик хазрат.

Студенты-целевики этого года будут определены к концу августа – после того, как завершится прием в Российский исламский институт. «В будущем, возможно, целевой набор будет увеличен до 200–300 студентов», – добавил ректор вуза.

Совет по исламскому образованию России будет реализовывать проект при поддержке Фонда исламской науки, культуры и образования.

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