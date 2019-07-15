За два года в Татарстане построят 50 новых детских садов

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2020-2021 годах в Татарстане построят 50 новых детских садов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«Мы совместно с Минобрнауки РТ завершили разработку программы по строительству в 2020-2021 годах 50 детских садов, которые мы будем вводить в эксплуатацию», – пояснил спикер.

«Продолжается капитальный ремонт объектов образования. Ремонтируем 29 школ, девять коррекционных школ, 112 детских садов, 115 функциональных зон объектов образования», – добавил при этом министр.

Кроме того, по словам Файзуллина, в республике ведется капитальный ремонт ресурсных центров – работы сейчас проводятся на 17 объектах. Помимо этого, продолжается возведение спортивных объектов – ведется строительство 105 универсальных спортивных площадок и восьми лыжных баз. В конце года эти работы будут завершены, отметил глава Минстроя РТ.

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