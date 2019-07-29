Минстрой РТ: С сентября татарстанцы будут сами составлять проекты благоустройства дворов

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С 8 сентября жители Татарстана будут сами выбирать те работы, которые будут проводиться в их дворах. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

«С 8 сентября при голосовании жители Татарстана будут осуществлять выбор тех работ, которые будут осуществляться в их дворах. Сегодня проходит техническая инвентаризация всех дворов, состояния асфальта и проездов», – пояснил спикер.

«По поручению Президента РТ в течение трех лет предполагается реализовать соответствующую программу. Мы зайдем во дворы, в которых давно ничего не делалось», – подчеркнул он.

При этом Файзуллин заметил, что по желанию жителей будут проведены работы, связанные с малыми архитектурными формами. Кроме того, будут обустроены контейнерные площадки и выполнены иные необходимые работы.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сейчас обсуждения проекта «Наш двор» проходят по всему Татарстану.

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