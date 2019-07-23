Минэкологии РТ: В Казани рекультивируют иловые поля очистных сооружений

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 2024 году в Татарстане ликвидируют два угрожающих Волге объекта накопленного вреда. Речь идет о бездействующих трубопроводах в Нижнекамском водохранилище и иловых полях очистных сооружений Казани, сообщил на брифинге в Кабмине республики министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«С 2020 года планируется осуществить демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Также к 2024 году планируется рекультивация иловых площадок биологических очистных сооружений канализации города Казани», – рассказал спикер.

Шадриков добавил, что в настоящее время на выделенном участке иловых площадок ведется апробация технологии обеззараживания илового осадка с применением смеси негашеной извести и активного цеолита фракцией до 1,25 мм.

Кроме того, к 2024 году предполагается поднять 21 затопленное судно, сейчас лежащее на дне в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах в пределах территории Татарстана.

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