В МФЦ Татарстана открылись Skype-консультации для самозанятых

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Узнать все нюансы налогового режима для самозанятых татарстанцы могут в офисах Многофункционального центра, расположенных в крупных городах республики. Здесь при помощи Skype они имеют возможность проконсультироваться у специалистов интернет-ресурса «Проверенный бизнес». Об этом сообщает пресс-служба МФЦ Татарстана.

«Чаще всего граждане пытаются разобраться в плюсах и минусах получения нового статуса. Их интересует, нужно ли платить страховые взносы, как выдавать чеки, есть ли отчетность. Операторы разъясняют, как и за что могут наказать свободного предпринимателя и можно ли юрлицу и индивидуальному предпринимателю заключить договор с самозанятым гражданином, который недавно был сотрудником», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Специалистам «Проверенного бизнеса» можно также оставить жалобу, если к самозанятому пришли с проверкой контрольно-надзорные органы. Ранее ФНС России решила приостановить проведение контрольных мероприятий в отношении самозанятых в части соблюдения ими условий применения налога на профессиональный доход.

Консультации по Skype организованы в МФЦ Казани, Агрыза, Набережных Челнов, Елабуги, Бугульмы, Муслюмова, Менделеевска, Актаныша, Мензелинска, Зеленодольска и Нижнекамска. Установить онлайн-связь с консультантами интернет-ресурса в офисах МФЦ было решено из-за того, что сюда часто обращаются потенциальные участники пилотного проекта.

МФЦ в РТ помогает гражданам зарегистрироваться в качестве самозанятых. Всего за шесть месяцев этого года в офисы «Мои документы» обратились около 19 тыс. человек, зарегистрировались в новом статусе 917 предпринимателей. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала августа самозанятыми стали около 4 тыс. татарстанцев.

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