Татар-информ

20 августа 2019, 10:10

Экономика и финансыОбщество

В МФЦ Татарстана открылись Skype-консультации для самозанятых

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

В МФЦ Татарстана открылись Skype-консультации для самозанятых

На вопросы татарстанцев отвечают эксперты интернет-ресурса «Проверенный бизнес», созданного Министерством экономики РТ и прокуратурой Татарстана.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Узнать все нюансы налогового режима для самозанятых татарстанцы могут в офисах Многофункционального центра, расположенных в крупных городах республики. Здесь при помощи Skype они имеют возможность проконсультироваться у специалистов интернет-ресурса «Проверенный бизнес». Об этом сообщает пресс-служба МФЦ Татарстана.

«Чаще всего граждане пытаются разобраться в плюсах и минусах получения нового статуса. Их интересует, нужно ли платить страховые взносы, как выдавать чеки, есть ли отчетность. Операторы разъясняют, как и за что могут наказать свободного предпринимателя и можно ли юрлицу и индивидуальному предпринимателю заключить договор с самозанятым гражданином, который недавно был сотрудником», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Специалистам «Проверенного бизнеса» можно также оставить жалобу, если к самозанятому пришли с проверкой контрольно-надзорные органы. Ранее ФНС России решила приостановить проведение контрольных мероприятий в отношении самозанятых в части соблюдения ими условий применения налога на профессиональный доход.

Консультации по Skype организованы в МФЦ Казани, Агрыза, Набережных Челнов, Елабуги, Бугульмы, Муслюмова, Менделеевска, Актаныша, Мензелинска, Зеленодольска и Нижнекамска. Установить онлайн-связь с консультантами интернет-ресурса в офисах МФЦ было решено из-за того, что сюда часто обращаются потенциальные участники пилотного проекта.

МФЦ в РТ помогает гражданам зарегистрироваться в качестве самозанятых. Всего за шесть месяцев этого года в офисы «Мои документы» обратились около 19 тыс. человек, зарегистрировались в новом статусе 917 предпринимателей. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала августа самозанятыми стали около 4 тыс. татарстанцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Четыре пятых госконтрактов в рамках нацпроектов уже заключено в Татарстане
Новости дня
11:23
Полтора года условно получил казанец, который устроил стрельбу в магазине из-за минералки

48-летнего мужчину признали виновным по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

11:20
К 2024 году со дна водохранилищ в Татарстане поднимут 21 затонувшее судно

Подъем затонувших судов проводится в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги.

11:14
Минэкологии РТ: В Казани рекультивируют иловые поля очистных сооружений

Пока что на выделенном участке иловых площадок ведется апробация новой технологии обеззараживания.

10:58
Проблемы поэзии и литературы в целом обсудят в Казани в рамках «Чурагуловского тура»

Круглый стол будет организован в здании Всемирного конгресса татар.

10:46
Минстрой РТ: С сентября татарстанцы будут сами составлять проекты благоустройства дворов

По поручению Президента РТ за три года в Татарстане будет реализована программа по благоустройству дворовых территорий.

10:36
Четыре пятых госконтрактов в рамках нацпроектов уже заключено в Татарстане

Оставшиеся соглашения, связанные с реализацией национальных проектов, планируется заключить до конца сентября.

10:35
За ДТП в Татарстане с тремя пострадавшими гражданин Узбекистана пойдет под суд

В начале ноября прошлого года на автодороге Казань – Малмыж 41-летний водитель «Лады» вылетел на встречку и протаранил легковушку.

10:26
Нурбек Батулла для создания образа Дэрдменда в спектакле обмазался собственной кровью

В Галерее современного искусства состоялась премьера импровизационного хореографического спектакля «Дэрдменд».

10:10
В МФЦ Татарстана открылись Skype-консультации для самозанятых

На вопросы татарстанцев отвечают эксперты интернет-ресурса «Проверенный бизнес», созданного Министерством экономики РТ и прокуратурой Татарстана.

09:59
За кражу двух бутылок алкоголя из чемодана тюменца сотрудники аэропорта «Казань» пойдут под суд

Если вина работников воздушной гавани будет доказана, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

09:56
Под Нижнекамском заметили черепаху, считавшуюся исчезнувшей в Татарстане

Увидевших пресмыкающееся просят сообщить об этом в Госкомитет РТ по биоресурсам.

09:40
Скейт-парк, дрон-площадка и новые тротуары: в Набережных Челнах начали благоустраивать парки

В Автограде обновят парк «Гренада» и парк культуры и отдыха в поселке ГЭС.

09:27
На М7 в Татарстане автобус насмерть сбил женщину, которая переходила трассу в неположенном месте

ДТП произошло накануне вечером на 897-м км автодороги Москва – Уфа в Тюлячинском районе республики.

09:08
В преддверии Дня знаний открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных товаров

Звонки принимаются по телефону: 273-15-83.

08:48
В Казани до 30 сентября продлили ограничение движения автомобилей по ряду улиц

Участки дорог перекроют из-за ремонтных работ.

08:39
Очевидцы сняли на видео охваченный огнем автомобиль в Казани

Инцидент произошел накануне вечером на улице Тэцевская.

08:36
В Госдуме предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей учащихся
08:15
В дни проведения WorldSkills количество поездов из Казани в аэропорт увеличат почти до 40

На маршруте назначаются 16 дополнительных поездов, электрички будут ездить и в ночное время.

08:00
Во время WorldSkills около «Казань Арены» ограничат парковку авто

Припарковаться не получится на Чистопольской, Нигматуллина и Адоратского.

07:46
К республиканской биржевой площадке подключились все районы РТ

Через систему поддержки местных производителей в течение месяца проведено свыше тысячи торгов.

07:33
Минниханов откроет Деревню WorldSkills и примет участие в поднятии флагов стран-участниц чемпионата

По оценкам экспертов, за четыре соревновательных дня «Казань Экспо» посетят около 70 тыс. гостей, в том числе 6,2 тыс. – из регионов России.

07:04
Студентов и выпускников вузов из Татарстана приглашают к участию в отборе «послов русского языка»

Волонтеры программы отправятся в зарубежные экспедиции для обучения молодежи русскому языку.

06:50
В Казани встретили чемпионов Всемирных игр полицейских и пожарных по хоккею

Татарстанских победителей встретил на пожарном автомобиле начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

06:20
IT-парк Набережных Челнов в сентябре проведет конкурс стартапов и выберет новых резидентов

Заявиться на отбор могут любые технологические проекты вне зависимости от стадии развития.

05:28
В детском лагере на Коста-Бланке сняли мини-фильм «Красная шапочка» с татарским колоритом

Фильм снимали прошлым летом школьники из татарских семей разных европейских стран и Татарстана.

События