В Госдуме предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей учащихся

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В российских школах предложили установить шкафчики для хранения вещей учеников, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо депутата нижней палаты парламента Василия Власова к главе Минобра РФ.

В письме отмечается, что в ходе встреч с обучающимися образовательных учреждений ученики высказывали различные идеи, одна из наиболее интересных — установка индивидуальных шкафчиков. Школьники часто жалуются на большой объем вещей, которые приходится носить в школу каждый день.

По мнению Власова, такие шкафчики помогли бы разгрузить рюкзаки подростков. Кроме того, в них можно было бы хранить и мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рекомендовал регионам России ограничить использование мобильников в школах. В частности, предлагается предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с учениками при необходимости.

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