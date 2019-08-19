Рособрнадзор рекомендовал регионам России ограничить использование мобильников в школах

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Минпросвещения РФ, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и Российская академия образования рекомендуют регионам страны рассмотреть возможность ограничения использования мобильных телефонов в школах. Ведомства подготовили соответствующие методические рекомендации, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«В представленном документе органам управления образованием субъектов РФ, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям для профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по результатам опроса. Так, в ходе опроса 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Анализ международного опыта показал, что использование мобильников длительное время, в том числе во время пребывания в школе, может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с учениками при необходимости.

В течение года Роспотребнадзором будет проведен мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильников. Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

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