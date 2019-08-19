Минниханов откроет Деревню WorldSkills и примет участие в поднятии флагов стран-участниц чемпионата

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в торжественном открытии Деревни WorldSkills и поднятии флагов стран-участниц чемпионата по профессиональному мастерству. Ожидается, что участниками церемонии также станут президент WorldSkills International Саймон Бартли и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в церемонии поднятия флагов стран и регионов — участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills», — отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Татарстане 22 — 27 августа. Основной площадкой соревнований станет «Казань Экспо». Ожидается, что за четыре соревновательных дня международный выставочный центр посетят около 70 тыс. человек в составе организованных групп, из них 6,2 тыс. — из субъектов России.

Во время проведения WorldSkills в Казани пройдет более 50 культурно-развлекательных мероприятий, одним из которых станет инсталляционное шоу на Спасской башне Казанского Кремля. С 21 по 23 августа с 9 часов вечера здесь будут представлены проекции классических произведений мирового и отечественного искусства.

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