Во время WorldSkills около «Казань Арены» ограничат парковку авто

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). На время проведения церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 будет ограничена парковка транспортных средств возле стадиона «Казань Арена».

Ограничение парковки автомобилей будет установлено на улицах Нигматуллина и Адоратского, а также на местных проездах Чистопольской.

На этих улицах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Исполком Казани порекомендовал всем автомобилистам руководствоваться предписаниями дорожных знаков и разметки, а также обращать особое внимание на информационные указатели.

Кроме того, жители и гости города смогут оставить свои автомобили на перехватывающих парковках у ТЦ «Леруа Мерлен», ТЦ XL, «Мегастрой», «Ривьера», Дворца единоборств «Ак барс» и крытом паркинге «Татнефть Арены», а от станции метро «Козья слобода» до торгового центра XL с 16 до 24 часов через каждые 5 минут будут курсировать бесплатные шаттлы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на время проведения церемоний открытия и закрытия WorldSkills в Казани движение перекроют на 14 участках дорог.

Информация о маршрутах общественного транспорта с указанием режима работы, количестве подвижного состава и интервалах движения размещена на сайте kazantransport.ru и в приложении «Яндекс.Транспорт», где в реальном режиме времени отображается их движение.

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