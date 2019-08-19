На хоккейный турнир в Нижнекамске впервые приедет команда из США

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). 25 — 29 августа в Нижнекамске пройдет международный турнир по хоккею с шайбой среди команд 2002-2003 годов рождения, посвященный 90-летию со дня рождения Николая Лемаева. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района

«Заявки подали 6 команд, в том числе из Соединенных Штатов Америки: Нефтехимик (Нижнекамск), Esmark Stars (Питтсбург, США), Салават Юлаев (Уфа), Металлург (Магнитогорск), Нефтяник (Альметьевск) и Авангард (Омск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Нижнекамск никогда не приезжали хоккейные команды из США. «Отличное начало 35-летнего юбилея. Мы будем путешествовать по миру, и это по-нашему — ведь свой первый сезон в 1984 году клуб провел в Финляндии», — отметил гендиректор хоккейного клуба Stars Дейв Косик.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что «Ак Барс» и «Нефтехимик» провели традиционный спарринг, в котором со счетом 1:2 выиграла казанская команда.

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